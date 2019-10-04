، 3 ممرضين يُنقذون حياة مقيم تَعَرّض لدهس على الطريق الساحلي بينبع ،

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ساهَمَ وجود ثلاثة ممرضين بالصدفة على الطريق الساحلي الرابط بين ينبع البحر والهيئة الملكية، في إنقاذ شخص تعرّض لحادث دهس.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": تعرّض مقيم في الثلاثينات من عمره، لحادث دهس على طريق الهيئة الملكية الساحلي بينبع مساء أمس، وكان فاقدَ الوعي ويعاني من نقص في الأوكسجين وحالته خطيرة.
وأضافت: كان من بين الذين وقفوا على الحادث ثلاثةُ ممرضين سعوديين يحملون حقائب إسعافات أولية؛ مما ساهم في التخفيف عن المصاب لحين وصول فِرَق من المركز الطبي بمستشفى الهيئة الملكية والهلال الأحمر السعودي، بعدما كانت تباشر حادثًا آخر في طريق الشمال.
وبحسب شهود عيان؛ فإن الممرضين الثلاثة الذين كانوا يتمتعون بإجازتهم الرسمية، قاموا بإسعاف المقيم؛ مستعينين بالحقيبة الإسعافية التي كانت بحوزتهم، وخبراتهم التراكمية في التعامل مع مثل هذه الحالات.
وقد باشر الحادثَ فِرَقٌ من المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، إضافة إلى فِرَق من الهلال الأحمر السعودي، ونُقل المصاب إلى مستشفى الهيئة الملكية لتلقي العلاج.
وطالَبَ عدد ممن شهدوا الحادث بتكريم الممرضين الثلاثة، وهم: (محمد الفريدي، وسعيد الصبحي، ووليد السريحي) من "صحة ينبع"؛ تقديرًا لموقفهم الإنساني.
3 ممرضين يُنقذون حياة مقيم تَعَرّض لدهس على الطريق الساحلي بينبعماجد الرفاعي الخليج 365 2019-10-04
ساهَمَ وجود ثلاثة ممرضين بالصدفة على الطريق الساحلي الرابط بين ينبع البحر والهيئة الملكية، في إنقاذ شخص تعرّض لحادث دهس.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": تعرّض مقيم في الثلاثينات من عمره، لحادث دهس على طريق الهيئة الملكية الساحلي بينبع مساء أمس، وكان فاقدَ الوعي ويعاني من نقص في الأوكسجين وحالته خطيرة.
وأضافت: كان من بين الذين وقفوا على الحادث ثلاثةُ ممرضين سعوديين يحملون حقائب إسعافات أولية؛ مما ساهم في التخفيف عن المصاب لحين وصول فِرَق من المركز الطبي بمستشفى الهيئة الملكية والهلال الأحمر السعودي، بعدما كانت تباشر حادثًا آخر في طريق الشمال.
وبحسب شهود عيان؛ فإن الممرضين الثلاثة الذين كانوا يتمتعون بإجازتهم الرسمية، قاموا بإسعاف المقيم؛ مستعينين بالحقيبة الإسعافية التي كانت بحوزتهم، وخبراتهم التراكمية في التعامل مع مثل هذه الحالات.
وقد باشر الحادثَ فِرَقٌ من المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، إضافة إلى فِرَق من الهلال الأحمر السعودي، ونُقل المصاب إلى مستشفى الهيئة الملكية لتلقي العلاج.
وطالَبَ عدد ممن شهدوا الحادث بتكريم الممرضين الثلاثة، وهم: (محمد الفريدي، وسعيد الصبحي، ووليد السريحي) من "صحة ينبع"؛ تقديرًا لموقفهم الإنساني.
04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
03:09 PM
قدّموا له الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَق الهلال الأحمر
ساهَمَ وجود ثلاثة ممرضين بالصدفة على الطريق الساحلي الرابط بين ينبع البحر والهيئة الملكية، في إنقاذ شخص تعرّض لحادث دهس.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": تعرّض مقيم في الثلاثينات من عمره، لحادث دهس على طريق الهيئة الملكية الساحلي بينبع مساء أمس، وكان فاقدَ الوعي ويعاني من نقص في الأوكسجين وحالته خطيرة.
وأضافت: كان من بين الذين وقفوا على الحادث ثلاثةُ ممرضين سعوديين يحملون حقائب إسعافات أولية؛ مما ساهم في التخفيف عن المصاب لحين وصول فِرَق من المركز الطبي بمستشفى الهيئة الملكية والهلال الأحمر السعودي، بعدما كانت تباشر حادثًا آخر في طريق الشمال.
وبحسب شهود عيان؛ فإن الممرضين الثلاثة الذين كانوا يتمتعون بإجازتهم الرسمية، قاموا بإسعاف المقيم؛ مستعينين بالحقيبة الإسعافية التي كانت بحوزتهم، وخبراتهم التراكمية في التعامل مع مثل هذه الحالات.
وقد باشر الحادثَ فِرَقٌ من المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، إضافة إلى فِرَق من الهلال الأحمر السعودي، ونُقل المصاب إلى مستشفى الهيئة الملكية لتلقي العلاج.
وطالَبَ عدد ممن شهدوا الحادث بتكريم الممرضين الثلاثة، وهم: (محمد الفريدي، وسعيد الصبحي، ووليد السريحي) من "صحة ينبع"؛ تقديرًا لموقفهم الإنساني.
، 3 ممرضين يُنقذون حياة مقيم تَعَرّض لدهس على الطريق الساحلي بينبع ،
المصدر : الخليج 365
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