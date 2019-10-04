محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة (33) من المشاركين والمشاركات من القطاعات الحكومية والخاصة اختتمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس, البرنامج التدريبي "المدرب المعتمد في الحوار الحضاري"، الذي استمر خمسة أيام، بمشاركة (33) من المشاركين والمشاركات من القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك في مقر المركز بالرياض.

ويأتي تنظيم البرنامج استمرارًا لسلسلة المشاريع التي أطلقتها الأكاديمية للتدريب على نشر ثقافة الحوار، وترسيخ قيم التعايش المجتمعي وتعزيز التلاحم الوطني تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي أكدت على أهمية تأهيل وإعداد وتدريب العنصر البشري انطلاقًا مما يشكّله من جانب جوهري مهم في نشر وتنمية ثقافة الحوار ليصبح أسلوباً ومنهجاً في التعامل بين مختلف أطياف المجتمع وشرائحه.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد كفاءات وطنية قادرة على ممارسة مهارات الحوار الحضاري وتعزيز التواصل مع أبناء الثقافات الأخرى، إضافة إلى تنمية مهارات الاتصال والحوار مع أتباع الحضارات والثقافات المختلفة من خلال تضمين خطوات إجرائية لفهم عملية الحوار واستثمارها بما يعود على الوطن بالخير.

واستعرض البرنامج عددًا من المحاور منها: مفهوم الحوار الحضاري والقيم الأساسية للحوار الحضاري، وكيفية التحاور مع الآخرين المختلفين ثقافياً وحضارياً، إضافة إلى كيفية تعريف الآخر بك وبحضارتك وطريقة التعامل مع القضايا الحضارية والمشتركات الإنسانية.

وتضمن البرنامج عددًا من الأنشطة التدريبية العملية منها العصف الذهني، وورش عمل التفكير، والمقارنة، وكذلك مشاركة الأفكار بين المتدربين، وتمثيل الأدوار إضافة إلى ألعاب تدريبية وحلقات نقاش، وتحليل أفلام، وقراءة للصور، وعرض القصص.

يذكر أن برنامج الحوار الحضاري يشكل مسارًا مهمًّا من المسارات التدريبية التي يقدمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مثل، برنامج جسور، سفير، تمكين، تبيان، والحوار الأسري، التي تنطلق من أسس حوارية صلبة تهدف إلى ترسيخ قيم الحوار الحضاري، وتقوية أواصر اللحمة الوطنية.

"أكاديمية الحوار" تختتم برنامج "المدرب المعتمد في الحوار الحضاري" بالرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-04 اختتمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس, البرنامج التدريبي "المدرب المعتمد في الحوار الحضاري"، الذي استمر خمسة أيام، بمشاركة (33) من المشاركين والمشاركات من القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك في مقر المركز بالرياض.

ويأتي تنظيم البرنامج استمرارًا لسلسلة المشاريع التي أطلقتها الأكاديمية للتدريب على نشر ثقافة الحوار، وترسيخ قيم التعايش المجتمعي وتعزيز التلاحم الوطني تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي أكدت على أهمية تأهيل وإعداد وتدريب العنصر البشري انطلاقًا مما يشكّله من جانب جوهري مهم في نشر وتنمية ثقافة الحوار ليصبح أسلوباً ومنهجاً في التعامل بين مختلف أطياف المجتمع وشرائحه.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد كفاءات وطنية قادرة على ممارسة مهارات الحوار الحضاري وتعزيز التواصل مع أبناء الثقافات الأخرى، إضافة إلى تنمية مهارات الاتصال والحوار مع أتباع الحضارات والثقافات المختلفة من خلال تضمين خطوات إجرائية لفهم عملية الحوار واستثمارها بما يعود على الوطن بالخير.

واستعرض البرنامج عددًا من المحاور منها: مفهوم الحوار الحضاري والقيم الأساسية للحوار الحضاري، وكيفية التحاور مع الآخرين المختلفين ثقافياً وحضارياً، إضافة إلى كيفية تعريف الآخر بك وبحضارتك وطريقة التعامل مع القضايا الحضارية والمشتركات الإنسانية.

وتضمن البرنامج عددًا من الأنشطة التدريبية العملية منها العصف الذهني، وورش عمل التفكير، والمقارنة، وكذلك مشاركة الأفكار بين المتدربين، وتمثيل الأدوار إضافة إلى ألعاب تدريبية وحلقات نقاش، وتحليل أفلام، وقراءة للصور، وعرض القصص.

يذكر أن برنامج الحوار الحضاري يشكل مسارًا مهمًّا من المسارات التدريبية التي يقدمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مثل، برنامج جسور، سفير، تمكين، تبيان، والحوار الأسري، التي تنطلق من أسس حوارية صلبة تهدف إلى ترسيخ قيم الحوار الحضاري، وتقوية أواصر اللحمة الوطنية. 04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441 Advertisements 02:41 PM بمشاركة (33) من المشاركين والمشاركات من القطاعات الحكومية والخاصة بمشاركة (33) من المشاركين والمشاركات من القطاعات الحكومية والخاصة اختتمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس, البرنامج التدريبي "المدرب المعتمد في الحوار الحضاري"، الذي استمر خمسة أيام، بمشاركة (33) من المشاركين والمشاركات من القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك في مقر المركز بالرياض.

ويأتي تنظيم البرنامج استمرارًا لسلسلة المشاريع التي أطلقتها الأكاديمية للتدريب على نشر ثقافة الحوار، وترسيخ قيم التعايش المجتمعي وتعزيز التلاحم الوطني تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي أكدت على أهمية تأهيل وإعداد وتدريب العنصر البشري انطلاقًا مما يشكّله من جانب جوهري مهم في نشر وتنمية ثقافة الحوار ليصبح أسلوباً ومنهجاً في التعامل بين مختلف أطياف المجتمع وشرائحه.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد كفاءات وطنية قادرة على ممارسة مهارات الحوار الحضاري وتعزيز التواصل مع أبناء الثقافات الأخرى، إضافة إلى تنمية مهارات الاتصال والحوار مع أتباع الحضارات والثقافات المختلفة من خلال تضمين خطوات إجرائية لفهم عملية الحوار واستثمارها بما يعود على الوطن بالخير.

واستعرض البرنامج عددًا من المحاور منها: مفهوم الحوار الحضاري والقيم الأساسية للحوار الحضاري، وكيفية التحاور مع الآخرين المختلفين ثقافياً وحضارياً، إضافة إلى كيفية تعريف الآخر بك وبحضارتك وطريقة التعامل مع القضايا الحضارية والمشتركات الإنسانية.

وتضمن البرنامج عددًا من الأنشطة التدريبية العملية منها العصف الذهني، وورش عمل التفكير، والمقارنة، وكذلك مشاركة الأفكار بين المتدربين، وتمثيل الأدوار إضافة إلى ألعاب تدريبية وحلقات نقاش، وتحليل أفلام، وقراءة للصور، وعرض القصص.

يذكر أن برنامج الحوار الحضاري يشكل مسارًا مهمًّا من المسارات التدريبية التي يقدمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مثل، برنامج جسور، سفير، تمكين، تبيان، والحوار الأسري، التي تنطلق من أسس حوارية صلبة تهدف إلى ترسيخ قيم الحوار الحضاري، وتقوية أواصر اللحمة الوطنية.

، "أكاديمية الحوار" تختتم برنامج "المدرب المعتمد في الحوار الحضاري" بالرياض ،

المصدر : الخليج 365

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