السعودية اليوم / لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تجتمع بسفير جمهورية باكستان



الرياض 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس

عقد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الباكستانية، وسبل تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الباكستانية لما لهما من دور في توثيق التعاون بين الجانبين والإسهام في فتح آفاق أوسع لعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

// انتهى //

15:45ت م

0058



الرياض 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسعقد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن حمود الحربي بمقر مجلس الشورى في الرياض أمس، اجتماعاً مع سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز.وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الباكستانية، وسبل تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الباكستانية لما لهما من دور في توثيق التعاون بين الجانبين والإسهام في فتح آفاق أوسع لعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.// انتهى //15:45ت م0058

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