السعودية اليوم / تعليم شرورة يطلق عدداً من المبادرات والفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم



نجران 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة شرورة, عدداً من المبادرات والفعاليات بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم 2019م، الذي يأتي بعنوان "عطاء المعلم مستقبل الوطن".

وأوضح مدير إدارة تعليم شرورة فهد بن صالح عقالا، أن المعلمين يحظون باهتمام وعناية من القيادة, مشيراً إلى أن دور وجهود المعلم والمعلمة لهما الأثر الكبير في توجيه النشء وبناء مهاراته لتواكب رؤية الوطن ٢٠٣٠، إضافة لتحصين فكر الطالب والطالبة وتنمية وعيهم الفكري.

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15:33ت م

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