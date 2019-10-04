السعودية اليوم / فرع العمل بتبوك يواصل تنفيذ حملة "وطن بلا مخالف"



تبوك 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك أمس ضمن حملة "وطن بلا مخالف", جولات تفتيشية بمحافظة ضباء لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل شملت المحال التجارية والمطاعم ومحلات بيع الخضار والفواكه والمباني تحت الإنشاء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 وافدين مخالفين لنظام العمل وجرى تسليمهم لإدارة الوافدين لإكمال اللازم.

وأوضح مدير عام الفرع بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن اللجنة ستقوم بجولات مفاجئة على المحال والأسواق في جميع مدن ومحافظات المنطقة،للتأكد من الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل, داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، أو من خلال الموقع الالكتروني.

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14:48ت م

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