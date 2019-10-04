“حقكم علينا” مبادرة لكبار السن في الرياض

2019-10-04

متابعات الخليج 365- حسن عسيري - الرياض

أقامت دار الرعاية الاجتماعية بمدينة الرياض فعالية بعنوان (حقكم علينا) بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، وشارك في هذه المناسبة والفعالية شخصيات اجتماعية وإعلامية وأدبية وطنية تقدمهم المستشار عبدالعزيز الحسين وسعود العويس والدكتور عبدالرحمن الشهراني وصالح الخليوي والدكتور عبدالعزيز الدلقان والمهندس عثمان بن هاشم والفنان فايز المالكي والإعلامي جاسم العثمان والعديد من رجالات التطوع وأصحاب السعادة ونشطاء مواقع التواصل.

وشارك بتنظيم الفعالية العديد من شركاء النجاح من جهات تطوعية وخيرية وحكومية ولجان اجتماعية وصحية.

الفعالية شملت المعرض الخارجي وفقرات ترفيهية للنزلاء حيث بدأ البرنامج الرسمي بالسلام الوطني ومن ثمّ تُليت آيات القرآن على أسماع الحضور، ثم شارك أحد نزلاء دار الرعاية العم عماد الدين أبو حسن بكلمة نيابةً عن الآباء وإدارة الدار، شكر فيها جهود المملكة مُمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تقديم أرقى الخدمات التي تقدم لنزلاء الدار.

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وأعرب سلطان الشهري مدير دار الرعاية الاجتماعية عن سعادته وشكره لجميع الحضور والداعمين والمشاركين في نجاح فعالية اليوم العالمي لكبار السن.

ومن جهة أخرى تحدث سعادة المستشار الشيخ عبدالعزيز الحسين “رائد المسؤولية الاجتماعية” عن سعادته بهذه المناسبة الوطنية والاجتماعية التي تجسد روح المواطنة بين الآباء والأبناء وتبين حقوق وواجبات الآباء الذين أمضوا حياتهم خدمة لوطنهم ومجتمعهم.

وعبّر عبيد البرغش “مشرف الفعالية” عن شكره وامتنانه لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلةً في إدارة دار الرعاية الاجتماعية على جميل جهودهم وفتح المجال للفرق التطوعية والمؤسسات المجتمعية والمنصات الإعلامية للمشاركة والمساهمة في فعالية اليوم العالمي لكبار السن، مُبديًا شكره لفريق العمل القائمين على نجاح الفعالية من الفرق التطوعية واللجان الاجتماعية الذين ساهموا في إنجاح فعالية (حقكم علينا).