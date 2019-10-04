شكرا لقرائتكم عائض القرني : ارحموا العمالة الوافدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-04 عائض القرني : ارحموا العمالة الوافدة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements دعا الداعية الشيخ عائض القرني إلى حسن معاملة العمالة الوافدة التي أتت إلى المملكة طلبًا للرزق. وقال القرني: ارحموا العمالة الوافدة التي أتت لطلب الرزق، وارفقوا بهم، يقول تعالى في الحديث القدسي: “ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة”، وذكر منهم: “رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ولَمْ يُعْطِ أجْرَهُ” رواه البخاري. ويقول ﷺ: “الرَّاحمونَ يرحمُهمُ الرحمنُ” ..رحمنا الله وإيّاكم.







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