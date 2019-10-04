28 مليون ريال غرامة مالية لمنشآت تعمل في استيراد وبيع الأرز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قامت الهيئة العامة للمنافسة بتشهيرعدة منشآت تعمل في مجال استيراد وبيع الأرز في صحف محلية وتغريمها بمبلغ 28مليون ريال.
وذكرت الهيئة أن المخالفات تركزت حول الاتفاق في اجتماعاتها الدورية على مناقشة ومراجعة وتنسيق الأسعار وربط ذلك بجداول زمنية وحدود سعرية مستهدفة لكل فترة زمنية، وفرض اشتراطات على عمليات البيع مع الأسواق المركزية.
المنشآت المخالفة:
- شركة ميار الأغذية ـ ( المهيدب للأغذية سابقاً).
- مؤسسة عمر علي بلشرف للتجارة.
- شركة عبدالعزيز حمد الفارس وأولاده للتجارة.
- شركة سعيد أحمد المحروس وأولاده.
وتهيب الهيئة جميع المنشآت الخاضعة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية إلى ضرورة الالتزام بهما، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
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