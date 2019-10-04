محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم بمقدار 12 سنتاً أو نسبة 0.2% إلى 57.83 دولاراً أمريكياً.

وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بقيمة تسعة سنتات أو نسبة 0.2% إلى 52.54 دولاراً أمريكياً. 04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441 02:40 PM Advertisements أسعار النفط ترتفع اليوم بنسبة 0.2% أسعار النفط ترتفع اليوم بنسبة 0.2% ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت اليوم بمقدار 12 سنتاً أو نسبة 0.2% إلى 57.83 دولاراً أمريكياً.

وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بقيمة تسعة سنتات أو نسبة 0.2% إلى 52.54 دولاراً أمريكياً. الكلمات المفتاحية ، أسعار النفط ترتفع اليوم بنسبة 0.2% ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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