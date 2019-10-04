تفاصيل انطلاق أول دوري نسائي في السعودية اليوم

ينطلق أول دوري نسائي في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، وذلك بمدينة جدة، تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، في خطوة غير مسبوقة.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لدوري جدة النسائي هيثم العمري، لصحيفة عكاظ السعودية أن الدوري سينطلق بمشاركة ستة أندية نسائية لكرة القدم جميعها من جدة، وذلك في أحد الملاعب الخاصة بحي المرجان.

وستلعب مباريات الدوري النسائي في السعودية بنظام 9 مقابل 9، وتضم كلا من: «نادي ذا ستورم، جدة ايغيلز، كينق يونايتد، الليث الأبيض، جدة ويف، مِراس»، فيما يتولى عملية التنظيم فريق عمل مكون من 4 سعوديات.

وتتواصل مواجهات الدوري حتى السادس من ديسمبر وبحسب لائحة البطولة تُلعب في كل جولة ٣ مباريات، حيث سيلتقي اليوم فريقا موج جدة وكينق يونايتد عند الساعة 7 مساء، وفي 8:20 تنطلق المباراة الثانية التي تجمع الليث الأبيض وجدة ايغيلز.

Advertisements

وستشهد المواجهة الأخيرة من الجولة الأولى نادي ستورم ضد نادي مراس عند الساعة 9:40، وستكون المواجهات بين الفرق ذهابا وإيابا بنظام الدوري النقطي.

وتضم البطولة لجنة تحكيم نسائية سعودية وطاقما طبيا نسائيا وفريق تنظيم مكونا من: دنى رجب، بيرين صدقة، الجوهرة عبدالله، سميرة فيصل.

وأثار إطلاق الدوري النسائي في السعودية موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بين رفض وتأييد، حيث يأتي هذا الدوري في إطار سلسلة خطوات منفتحة أقرها النظام السعودي مؤخرا.