معرض “العلا.. أعجوبة المملكة”.. الأربعاء المقبل في باريس

قال رئيس معهد العالم العربي وزير الثقافة الفرنسي الأسبق “جاك لانغ”، إن فرنسا سوف تحتضن يوم الأربعاء المقبل معرض “العلا.. أعجوبة المملكة”، وذلك في مقر معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس. وأوضح لانغ في مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة، أن المعرض يهدف إلى التعريف بمحافظة العلا وما تحتويه من آثار وثروات طبيعية وأثرية فريدة من نوعها، لافتاً إلى أن المعرض سيتيح للزوار معرفة تاريخ المملكة وحضاراتها التي شهدتها على مدى 7 آلاف سنة من خلال الأعمال الفنية واللوحات والتماثيل الأثرية.
وأضاف إذا زرتم العلا سيتم استقبالكم من قبل شباب وفتيات سعوديات من أهل العلا تم ابتعاثهم إلى فرنسا في إطار التعاون الثقافي والسياحي بين المملكة وفرنسا لتحضيرهم في السنوات المقبلة في مجالات السياحة والضيافة والآثار. وأشار إلى أنهم شهود على التغييرات الحقيقية التي شهدتها المملكة في العديد من المجالات؛ منها تمكين المرأة، وما تقوم به من دعم وتطوير للمواهب الوطنية في المجالات الثقافية في كل مخرجاتها، لافتاً إلى أن المنطقة تعاقبت عليها العديد من الحضارات المهمة، وأن تاريخها كبير. يُذكر أن معرض “العلا.. أعجوبة المملكة” سيفتح أبوابه كل أيام الأسبوع ما عدا يوم الإثنين، من العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.
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