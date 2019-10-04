نجاة قائد جيب لكزس سقطت من ارتفاع 100 متر بشفا الطائف

أنقذت قوات الدفاع المدني شخصًا سقطت مركبته من ارتفاع 100 متر تقريبًا على أحد منحدرات شفا الطائف، وأخرجته مصابًا برضوض وجروح متوسطة. وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العميد ناصر بن سلطان الشريف أنه ورد بلاغ إلى مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة يفيد بسقوط مركبة من منحدر في منطقة الشفا.

وأضاف الشريف أنه تم نقل الفرق اللازمة إلى الموقع، واتضح أن الحالة سقوط مركبة من نوع جيب لكزس من منحدر يقدر بـ100 متر تقريبًا بمنطقة الحدبان في الطريق المؤدي إلى الشفا، وتم إخراج قائد المركبة بواسطة فريق الإنقاذ ونقله عن طريق الهلال الأحمر متأثرًا برضوض وإصابات متوسطة وصحته مستقرة. ويهيب الدفاع المدني بقائدي المركبات الابتعاد عن المنحدرات الخطرة ومشارف الجبال.