نشر نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، الجمعة، مقطع فيديو لوزير الخارجية الإيراني خلال لقاء تلفزيوني حمل خلاله اليمنيين مسؤولية الهجوم على بقيق وخريص. وقال الأمير خالد:ها هو وزير خارجية النظام الايراني، الذي يزعم نظامه حرصه على التهدئة، يحاول الدفاع عن النظام الإيراني عبر تحميل مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص لليمنيين بشكل جبان دون اي اعتبار لأمن وسلامة واستقرار اليمن.
وكان وزير الخارجية الإيراني قال خلال الفيديو موجها أصابع الاتهام لليمنيين أنهم من قام بالعمل الإرهابي على منشآت بقيق : ” قام اليمنيون بإعلان مسؤوليتهم عن الهجوم على بقيق وخريص وقدموا معلومات عنه” مشيرا إلى أنه متأكد أن إيران لم تقم بالهجوم. وتابع : “أنا أؤمن أن الحوثيين قاموا بإعلان مسؤوليتهم ” وأردف: “سمعت أنهم أخرجوا بعض الوثائق ولم أستطع فحصها بنفسي لأنني لست مختصا”. لافتا إلى أن الحوثيين أظهروا أنهم استطاعوا زيادة مدى الدرون والصواريخ عن طريق وضع محركات نفاثة”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: خالد بن سلمان ينشر فيديو لـ”وزير خارجية إيران” وهو يورط اليمنيين في الهجوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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