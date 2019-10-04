وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الدعوة لأهل العاصمة الرياض، مطالبا إياهم بتنشيط الاستراحات والشقق الفندقية والفلل لاستقبال السياح والزوار، بسبب ضغط الفنادق. وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “أهل الرياض هل أنتم جاهزين لاستقبال الزوار والسياح.. علينا ضغط في الفنادق.. نبي الاستراحات والشقق الفندقية والفلل تتنشط وتفزع خصوصاً أنها مرغوبة من الزوار الي من المملكة والخليج.. تلحلحو ياأهل العقار”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يوجه نداء عاجل لأهل العقار في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.