تركي آل الشيخ يوجه نداء عاجل لأهل العقار في الرياض

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الدعوة لأهل العاصمة الرياض، مطالبا إياهم بتنشيط الاستراحات والشقق الفندقية والفلل لاستقبال السياح والزوار، بسبب ضغط الفنادق.
وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “أهل الرياض هل أنتم جاهزين لاستقبال الزوار والسياح.. علينا ضغط في الفنادق.. نبي الاستراحات والشقق الفندقية والفلل تتنشط وتفزع خصوصاً أنها مرغوبة من الزوار الي من المملكة والخليج.. تلحلحو ياأهل العقار”.
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