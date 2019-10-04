جثة متحللة داخل ملحق عمارة بمكة .. والشرطة تفتح تحقيقًا موسعًا

فتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بشرطة القرارة تحقيقات موسعة في العثور على جثة مواطن في العقد الرابع من العمر متحللة داخل ملحق عمارة سكنية مكونة من أربعة أدوار بحي الششة. وبحسب المعلومات وفقًا لصحيفة “سبق”، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من مواطن يفيد عن تغيب شخص سعودي الجنسية في العقد الرابع، يسكن بمفرده في ملحق عمارة مكونة من أربعة طوابق والشخص يعاني اعتلالات نفسية ومريض بالسكر. وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية باشرت موقع البلاغ واستدعت الدفاع المدني وتم فتح الباب وتم العثور على جثة مواطن سعودي متوفى وعليها آثار تحلل. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الشرطة ملف القضية لإكمال التحقيقات اللازم بحكم الاختصاص.

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