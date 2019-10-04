وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مصفاة ساسرف

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مستشار رعاية الموظفين: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
– مهندس مراقبة العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.
– مهندس عمليات أول: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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