«الصخري» يتوقع «خريطة الأمطار» المرتقبة على عدة مناطق

توقّع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، خريطة الأمطار المتوقعة ظهيرة وعصر اليوم الجمعة على عدة من بالمملكة.

وقال الصخري –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن الأمطار المتوقعة ستكون خفيفة ومحدودة شمال منطقة حائل؛ وأجزاء من منطقة الجوف، بينما ستكون من خفيفة إلى متوسطة جنوب شرق وشرق منطقة تبوك، وأقصى غرب منطقة حائل.

فيما ستكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أناه ستكون من شمالية غربية الى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط، بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.