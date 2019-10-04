«منشآت» توقع اتفاقيات استراتيجية لرفع مستوى التوعية التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة...

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، على هامش ملتقى بيبان حائل، شراكات استراتيجيةً مع عددٍ من جهات القطاعين الحكومي والخاص، شملت جامعة حائل، وشركة سمة للمعلومات الائتمانية، والبنك السعودي الفرنسي، وبرنامج ريالي لرفع مستوى الوعي المالي الذي تقدمه شركة سدكو القابضة.

وأوضح نائب محافظ منشآت للتمويل محمد بن مسفر المالكي، قائلًا: «تأتي اتفاقياتنا على هامش ملتقى بيبان حائل اهتمامًا منا بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتتركز هذه الشراكات على رفع مستوى التوعية التمويلية، والتعريف بالحلول التي تتناسب مع احتياجات المنشآت المرحلية حسب مراحل التأسيس والنمو والتوسع بمختلف أنواع التمويل الإقراضي أو الرأسمالي، بما يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أفضل السبل والممارسات المهنية في تفعيل الشراكات الاستراتيجية للأعمال».

وأضاف أن «منشآت» تسعى إلى تعزيز التعاون مع شركائها لوضع برنامج تكاملي للتوعية التمويلية لتحفيز المنشآت على الاستفادة من الحلول التقنية لإدارة التدفقات النقدية وحفظ السجلات وأثرها في رفع مستوى الجدارة الائتمانية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ما يسهل الحصول على التمويل.

الجدير بالذكر أن ملتقى بيبان حائل يُقام في محطته السابعة ويستمرُّ حتى نهاية يوم السبت المُقبل ويفتح أبوابه من الساعة الـ4 عصرًا حتى الساعة 11 مساءً.