اتفاقية تعاون بين «منشآت» و«بيت التأمين» لتوفير منتجات تأمينية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» وشركة بيت التأمين، على هامش ملتقى بيبان حائل، اتفاقية تعاون مشترك لتوفير منتجات تأمينية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «تأميني»، وفقًا لأنظمة ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني.

ووقع الاتفاقية نائب محافظ «منشآت» للخدمات المشتركة المهندس عبدالملك الشويعر، ورئيس مجلس إدارة الشركة بيت التأمين محمد المهيدب.

واتفق الطرفان على التعاون وتنسيق الجهود لتسهيل وصول واستفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة مزايا أو أي منصة أخرى تحددها «منشآت»؛ من عروض منتجات التأمين الصحي المقدمة على منصة تأميني، وربط منصة تأميني بشركات التأمين المرخصة بأسلوب فعال، على أن تكون عملية الشراء إلكترونية من بدايتها حتى نهايتها، إضافة إلى توفير عروض التأمين الصحي من الشركات المسجلة في منصة تأميني بجميع الفئات التي يرغب فيها صاحب المنشأة لفريق إدارة المنشأة والعاملين بها دون استثناء لأي فئة بما يناسب حاجة المنشأة وحجمها.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية امتدادًا لسلسلة الاتفاقيات التي أبرمتها «منشآت» بهدف دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مناطق المملكة، ومساعدتها على جذب الكفاءات والاحتفاظ بها من خلال توفير مزايا كالتأمين الصحي وصولًا إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.

الجدير بالذكر أن «منشآت» تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل بدأب على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.