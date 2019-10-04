خالد بن سلمان: آن الأوان ليقف اليمنيون صفًّا واحدًا أمام الدمار الإيراني

أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، أنه «آن الأوان ليقف اليمنيون كلهم -ونحن معهم- صفًّا واحدًا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى.

وقال الأمير خالد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ها هو وزير خارجية النظام الإيراني، الذي يزعم نظامه حرصه على التهدئة؛ يحاول الدفاع عن النظام الإيراني بتحميل اليمنيين مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص، بشكل جبان دون أي اعتبار لأمن وسلامة واستقرار اليمن».

وأضاف: «سعى النظام الإيراني، وبكل وقاحة، إلى استغلال اليمن لمصالحه؛ فمن جهة يلقي اللوم والتهمة على اليمنيين تهربًا من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة أخرى يقلل من قيمة اليمنيين بالحديث نيابةً عنهم بأنهم من يسعى إلى التهدئة في اليمن في إطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد».

وأكد الأمير أن حديث النظام الايراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه بعد ان أشعل النظام الايراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها.

وقال: التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دومًا، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي كما أكد ذلك سيدي سمو ولي العهد حفظه الله.