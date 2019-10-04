السعودية اليوم / قادة كشافة مكة المكرمة يتدربون على مهارات الملاحة البرية



مكة المكرمة 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس

نفذ المشاركون في الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي تنظمها حالياً كشافة الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة بمعسكر العزيزية ، أمس, يوماً عملياً في الملاحة البرية ضمن الجانب التطبيقي العملي للدراسة.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد محمد قدير أن تدريب المشاركين اشتمل على ممارسة العديد من المهارات والمعارف الخلوية المتعلقة بالملاحة البرية، وما تتضمنه من طريقة نصب للخيام ، والعلامات السرية، والشفرات، ورسم الخرائط، والتقديرات، وتحديد الاتجاهات، والطهي الخلوي، والسير المنظم، وكتابة التقارير .

كما تم تعريف المتدربين، على أعمال الريادة وكيفية إعداد البوابات وسواري الأعلام والأسوار والجسور بواسطة الأخشاب واستخدام الحبال في العقد والربطات والدورات لتثبيت هذه الأعمال .

// انتهى //

13:54ت م

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