السعودية اليوم / سفير المملكة لدى بوركينا فاسو يلتقي أمينة المظالم في الجمهورية



واقادوقو 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 اكتوبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو، الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي، الليلة الماضية ، في مكتبه بمقر السفارة بالعاصمة واقادوقو، معالي أمينة المظالم في جمهورية بوركينا فاسو ، سارة سيريمي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية

// انتهى //

13:13ت م

0036



واقادوقو 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 اكتوبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو، الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي، الليلة الماضية ، في مكتبه بمقر السفارة بالعاصمة واقادوقو، معالي أمينة المظالم في جمهورية بوركينا فاسو ، سارة سيريمي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بوركينا فاسو، وسٌبل تعزيزها في المجالات كافة وخصوصاً في المجال القضائي .// انتهى //13:13ت م0036

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