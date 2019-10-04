السعودية | شاهد.. مقاطع حصرية من الأعلى لتشكيل من طائرات القوات الجوية في سماء الرياض احتفاء باليوم الوطني

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الخليج 365 - الرياض- تداول بشكل موسع على أنه لحظة وصول خادم الحرمين للرياض نشر قبل 1 دقيقة - 1:12 مساءً, 4 أكتوبر 2019 م المناطق-الرياض كشفت مقاطع مصورة حصرية التقطت من الأعلى لتشكيل استعراضي لعدد من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية خلال الاحتفاء باليوم الوطني في سماء مدينة الرياض.

ويظهر في التشكيل طائرة التزود بالوقود الحديثة ايرباص “ام آر تي تي” ومقاتلات “أف 15 اس ايه” المتطورة و مقاتلات “تايفون” المتعددة المهام، ويتبعها تشكيل من طائرات فريق الصقور السعودية.

الجدير بالذكر أن هذه المقاطع روجت له وسائل التواصل الاجتماعي على انه لحظة وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله إلى الرياض قادماً من جدة.

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