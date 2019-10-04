2019-10-04

4 آلاف جزائري في المستشفى بسبب بعوضة

متابعات الخليج 365 - متابعة

تسببت بعوضة النمر في عدد من المدن الشمالية بالجزائر بانتشار حالة من القلق والاستنفار لدى المواطنين والمؤسسات الصحية، التي تحركت على وجه السرعة لتقييم انتشار الظاهرة وتشخيصها.

وذكرت وسائل محلية أن المراكز الصحية استقبلت أكثر من 4 آلاف شخص وأخضعتهم لفحوصات طبية جراء الإصابة بلدغات يعتقد أنها من بعوضة النمر.

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وأكد الدكتور المختص في علم الحشرات سعيد شوقي بوبيدي أن انتشار بعوضة النمر في الجزائر خلال الآونة الأخيرة حالة استثنائية تعود إلى تساقط الأمطار الأخيرة التي جعلت البعوض يتكاثر بشكل كبير بسبب تجمع المياه الراكدة.

وأفاد المختص بأن أول ظهور للبعوضة في الجزائر يعود إلى عام 2015 قادمة من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا لتنتشر عبر عدة مدن شمالية.

وتُعرف بعوضة النمر بلدغتها الحادة التي تسبب احمرارًا وحكة وانتفاخات لأصحابها، بالإضافة إلى قدرتها على نقل فيروس حمى الضنك الذي يعتبر فيروسًا قاتلًا وكذا فيروس “شيكونجونيا” الذي يسبب التهابًا في المفاصل.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين بالتوجه نحو المركز الصحي الأقرب إليهم في حال بروز أعراض مقلقة جراء هذه اللسعات.