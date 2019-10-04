السعودية اليوم / مذكرة تفاهم بين كرسي المؤشرات الحيوية للأمراض المزمنة وجمعية السكري السعودية الخيرية



المدينة المنورة 5 صفر 1441هـ الموافق 4 أكتوبر 2019م واس

وقّع كرسي أبحاث المؤشرات الحيوية للأمراض المزمنة بجامعة الملك سعود أمس, مذكرة تفاهم مع جمعية السكري

ووقع الاتفاقية وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد الحميزي, ورئيس الجمعية عبدالعزيز الحميدي.

وأوضح عميد كلية العلوم, المشرف على كرسي أبحاث المؤشرات الحيوية للأمراض المزمنة الدكتور ناصر الداغري أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لإجراء البحوث والدراسات العلمية الخاصة بالجمعية وقياس مدى استفادة المدارس من حملات التوعية والتثقيف الصحي, وتوفير أفضل الخدمات الصحية لمرضى السكري في المدارس, وتقديم الدعم الكامل للتقليل من انتشار داء السكري نظراً لعلاقته ببعض الأمراض الأخرى ومنها نقص فيتامين (د) وتأثيراته الهامة على معظم أفراد المجتمع , مبينا أن هذه الاتفاقية تسهم في تكامل الجهود المبذولة من قبل الكرسي والجمعية فيما يتعلق بمجال داء السكري وفيتامين (د) .

// انتهى //

11:17ت م

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المدينة المنورة 5 صفر 1441هـ الموافق 4 أكتوبر 2019م واسوقّع كرسي أبحاث المؤشرات الحيوية للأمراض المزمنة بجامعة الملك سعود أمس, مذكرة تفاهم مع جمعية السكري السعودية الخيرية .ووقع الاتفاقية وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد الحميزي, ورئيس الجمعية عبدالعزيز الحميدي.وأوضح عميد كلية العلوم, المشرف على كرسي أبحاث المؤشرات الحيوية للأمراض المزمنة الدكتور ناصر الداغري أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لإجراء البحوث والدراسات العلمية الخاصة بالجمعية وقياس مدى استفادة المدارس من حملات التوعية والتثقيف الصحي, وتوفير أفضل الخدمات الصحية لمرضى السكري في المدارس, وتقديم الدعم الكامل للتقليل من انتشار داء السكري نظراً لعلاقته ببعض الأمراض الأخرى ومنها نقص فيتامين (د) وتأثيراته الهامة على معظم أفراد المجتمع , مبينا أن هذه الاتفاقية تسهم في تكامل الجهود المبذولة من قبل الكرسي والجمعية فيما يتعلق بمجال داء السكري وفيتامين (د) .// انتهى //11:17ت م0028

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