بالأرقام.. تفاصيل عودة هزاع المنصوري إلى الأرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هبط هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، إلى الأرض، الخميس، بعد إتمامه مهمة تاريخية امتدت لـ8 أيام.

وعاد المنصوري رفقة الأمريكي نيك هيج والروسي أليكسي أوفشينين على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 12" التي انفصلت عن محطة الفضاء الدولية حوالي الساعة 11:36 صباحاً بتوقيت الإمارات؛ لتهبط في منطقة سهلية وسط كازاخستان، بحدود الساعة 3 مساء الخميس، في رحلة استمرت نحو 3 ساعات ونصف الساعة.

تتكون مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 12" من 3 أجزاء، هي: الوحدة المدارية ووحدة الالتحام ووحدة الهبوط، وأثناء عودتها إلى الأرض انفصلت الأولى والثانية، ولتبقى الأخيرة التي حملت رواد الفضاء.

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وخلال رحلته أجرى المنصوري، 16 تجربة علمية، من بينها 6 تجارب على متن محطة الفضاء الدولية في بيئة الجاذبية الصغرى وهي بيئة منعدمة الجاذبية تقريباً لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان في الفضاء مقارنة بالتجارب التي أجريت على سطح الأرض.

وكذلك دراسة مؤشرات حالة العظام، والاضطرابات في النشاط الحركي، والتصور وإدراك الوقت عند رائد الفضاء، إضافة إلى ديناميات السوائل في الفضاء، وأثر العيش في الفضاء على البشر، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها هذا النوع من الأبحاث على شخص من المنطقة العربية.

وتضمنت المهمة تجارب من مدارس دولة الإمارات، ضمن مبادرة "العلوم في الفضاء" التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، شاركت في إجرائها على الأرض نحو 15 مدرسة من الإمارات.