أسعار النفط تصعد مدعومة بتصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان

2019-10-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت العقود الآجلة للنفط قبيل نهاية الأسبوع، مدعومة بتصريحات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان التي أكد فيها أمس أن المملكة ملتزمة بتوفير إمدادات النفط للعالم بوصفها أكبر مصدر للنفط في العالم.

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وبحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 12 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 57.83 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 52.54 دولار للأوقية.

وكان وزير الطاقة أكد خلال مشاركته في الجلسة الرئيسة لأسبوع الطاقة الروسي المنعقدة بموسكو تحت عنوان “المحافظة على الترابط في مجال الطاقة في عالم غير مستقر”، في موسكو، أمس، جاهزية المملكة للوفاء باحتياجات العالم من النفط، كونها مورد الطاقة الأول في العالم، مشيرًا إلى الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة وسائر الأجهزة والهيئات الحكومية المرتبطة بصناعة النفط مع شركة أرامكو السعودية، لاستعادة القدرات الإنتاجية للنفط خلال 72 ساعة لما كانت عليه، بعد تعرض مرافق النفط في بقيق وخريص لاعتداء جبان، بما يعزز مكانة المملكة كونها مورد النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالًا.