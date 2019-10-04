شكرا لقرائتكم الأرصاد تحذر أهالي المدينة : أمطار وأتربة حتى التاسعة مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-04 الأرصاد تحذر أهالي المدينة : أمطار وأتربة حتى التاسعة مساء متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وبيّنت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا وبدر والمهد ووادي الفرع ، تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهرا وتستمر حتى التاسعة مساء.







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