أقدم ميناء بحري في التاريخ كيف أصبح وجهة للسياحة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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الزمن: 4 أكتوبر 2018

المكان: ميناء "العقير"

بدأت أهمية ميناء "العقير" (أقدم موانئ السعودية البحرية) تتقلص بفعل النفط وتحول الطرق التجارية عام 1377هـ، بعد أن كان شريان الحياة في وسط الجزيرة العربية وشرقها.

ولكن ما بات أن استعاد الأهمية وأصبح مقرا ووجهة سياحية تتفرد بطبيعة متنوعة وخصائص تاريخية وأثرية وثقتها دارة الملك فهد في 4 أكتوبر 2018.

ماذا حدث في العقير:

- معالمها وآثارها التاريخية (الفرضة، مبنى القلعة، مبنى الخان، مبنى برج أبوزهمول).

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- تسجيل مبنى الجمارك في الميناء من ‏الآثار الوطنية.

- ترميم مباني المستودعات والجمارك والميناء.

- تخصيص مبالغ مالية لخدمات البنية الأساسية لمنطقة التطوير في العقير السياحية.

- تأسيس شركة لتطوير العقير برأسمال 2.7 مليار ريال.

- إصلاح وتشجير وإضاءة طريق العقير.

- إنشاء حدائق وبحيرات مائية وجزر وألعاب على 30 ألف متر مربع.

- تغطية 120 ألف متر مربع بمساحات خضراء.