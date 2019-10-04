الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية وطرق الدفع الإلكتروني، بات الأمر ليس معقدًا كما كان قديمًا حيث يمكنك إكمال جميع الإجراءات من وراء حاسوبك الذي أصبح بإمكانك استغلال جميع مزاياه في إنجاز المهام التي لديك، لذا تزداد عمليات البحث عن الاستعلام عن المخالفات المرورية، وطرق الدفع، وذلك عبر محرك البحث الشهير جوجل.

أضحى الآن بإمكان جميع المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني من أجل إجراء الاستعلام الخاص بالمخالفات المرورية خلال دقائق معدودة، دون اللجوء إلى الذهاب لمكاتب وزارة الداخلية وإدارة المرور لإنجاز مهمة الدفع في دقائق معدودة، وتوفر الوقت والجهد.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية

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يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا من خلال منصة أبشر الإلكترونية عن طريق الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية منصة أبشر

اختيار خدمات الأفراد.

الاستعلام عن المخالفات المرورية.

كتابة رقم الهوية الخاص بك.

يظهر لك الرمز المرئي أسفل الصفحة قم بكتابته واضغط موافق.

يظهر لك مربع بداخله خانات لبيانات مطلوب تسجيها.

عليك ملئ هذه البيانات وبعد مرور دقائق تظهر لك جميع مخالفاتك التى ارتكبتها من مكان، ووقت، وقيمة مالية مستحقة للدفع.

لاقت خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية وطرق الدفع الكتروني الجديدة إقبالًا شديدًا واستحسانًا من قبل المواطنين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تقدم بشكل سهل وسريع ومجاني تمامًا دون دفع أي رسوم استعلام.

طريقة الدفع الإلكتروني للمخالفات المرورية

يتم سداد المخالفات المرورية برقم اللوحة أو رقم الهوية، ستظهر لك العديد من الخيارات التي يمكنكم من خلالها سداد المخالفات المرورية، أما عن طريق الصراف الألي أو عن طريق تطبيق الهاتف الخاص موقع أبشر الإلكتروني وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور السعودية.

تعمل وزارة الداخلية على تقديم المساعدة للمواطنون المقيمون بالمملكة العربية السعودية من خلال خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية والدفع بشكل إلكتروني، حيث يمكنك متابعة مخالفاتك المرورية وسداد رسومها فى أي وقت ومن أي مكان.