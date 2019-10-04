تفاعلاً مع حالة مسن الأحساء القعيد.. تركي آل الشيخ يطلب طريقة للتواصل معه

علّق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، على صورة مسن الأحساء الذي ينقل طفلته من وإلى المدرسة للعام الثاني عبر كرسيه المتحرك.

وتفاعلاً مع حالة المسن العم محمود العباد الذي لاقت قصته رواجاً وتعاطفاً كبيرين، غرّد آل الشيخ قائلاً: “يا ليت أهل الخير يدلوني عليه ويتواصل معي”. وفي لفتةٍ إنسانية منه، تبرّع فاعل خير “رفض ذكر اسمه” بسيارة للعم محمود البالغ من العمر 75 عاماً حتى يتسنّى له توصيل ابنته المريضة، خصوصاً مع إعاقته بسبب تعرّضه لحادث مروري.