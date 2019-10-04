«الغذاء والدواء» تكشف حقيقة التسعيرة الموحدة للأدوية بين الدول العربية

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أعلن الدكتور هشام الجضعي رئيس هيئة الغذاء والدواء أنه لا يوجد أي توجه أو مباحثات خلال الفترة الحالية لفرض تسعيرة موحدة للأدوية بين الدول العربية .
وقال ” الجضعي ” خلال المؤتمر العربي الرابع للغذاء والدواء والأجهزة الطبية ” بالرياض أول أمس الأربعاء ، أن التسعير يخص كل دولة ، مشيراً إلى أن أسعار الأدوية بالمملكة الأقل مقارنةً بـ30 دولة عربية وعالمية .
وناقش ” الجضعي ” خلال المؤتمر مشاركة تجارب دول في وضع الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابة على الدواء وتحقيق السلامة وغيرها من القضايا التي تخص القطاع .
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