رؤساء أركان جيوش الخليج يؤكدون الجاهزية العسكرية للتصدي لأي تهديدات إرهابية

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عُقد صباح أمس الخميس في مدينة الرياض الاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، بحضور قائد القيادة العسكرية الموحدة والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية.
ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب القوات المسلحة بالمملكة ، للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الإقليمية الحالية بهدف تحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك.
وقد بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس الاجتماع رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، ثم قدم رئيس الأركان في القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية كلمة رحب من خلالها بأصحاب المعالي والسعادة وتقديره لمشاركتهم في هذا الاجتماع.
وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة التطورات والأوضاع الراهنة بالمنطقة، حيث دعا أصحاب المعالي والسعادة في ختام الاجتماع إلى زيادة توحيد الجهود بين القوات المسلحة بدول المجلس ومساندتهم للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها والإجراءات التي تتخذها أي دولة يُعتدَى عليها من دول مجلس التعاون، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
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