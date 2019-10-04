حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة

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يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان، عسير. الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها. كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.
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