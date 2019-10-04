السعودية اليوم / أمطار على منطقة جازان



جيزان 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس

هطلت مساء أمس أمطار متفرقة على منطقة جازان، شملت محافظات هروب وفيفا والداير والرّيث ومركز الحقو وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها اللـــَّه أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

10:38ت م

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