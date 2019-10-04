السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ سلطان بروناي بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده



الرياض 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

10:37ت م

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الرياض 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجلالة السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:37ت م0019

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