السعودية اليوم / الكلية الجامعية بالعارضة تدشن نادي "أصدقاء البيئة" الطلابي



العارضة 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس

دشنت الكلية الجامعية بمحافظة العارضة التابعة لجامعة جازان أمس ، نادي "أصدقاء البيئة" الطلابي، بحضور عدد من عضوات هئية التدريس والطالبات، وذلك بمقر الكلية.

وأوضحت عميدة الكلية ميسون شتيفي أن النادي يهدف إلى ترسيخ المفاهيم البيئية ونشر ثقافة التنمية المستدامه تحقيقا لرؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن النادي سيكون ضمن الأندية الطلابية الفاعلة في الجامعة ، حيث يمكن النادي الطالبات من المشاركة الفعالة في توعية و تعزيز قيم الحفاظ على البيئية.

ورافق تدشين النادي ، افتتاح المعرض المصاحب الذي ضم عددا من الأعمال والصور الفوتوغرافية والمنشورات التوعوية تحت مسمى "بيئتي هويتي".

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09:36ت م

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