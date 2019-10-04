السعودية | 350 صقّاراً من مختلف دول العالم يلتقون في الرياض

شكرا لقرائتكم 350 صقّاراً من مختلف دول العالم يلتقون في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الصقور عن تفاصيل النسخة الثانية من معرض الصقور والصيد السعودي الذي ينطلق خلال الفترة من 11 إلى 15 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في مدينة الرياض.

وأوضح أن المعرض في دورته الجديدة يقام على مساحة تقارب 36 ألف متر مربع، وذلك على امتداد طريق المطار بالقرب من واجهة الرياض.

وأشار النادي إلى أن المعرض يضم هذا العام أكثر من 30 قسماً من بينها أقسام عارضي ومنتجي الصقور، والأسلحة، ومستلزمات الصيد والرحلات البرية، ومستلزمات الصقور، ومركزاً تعريفياً بالصقور وتاريخها، إضافة إلى العديد من الأقسام المتنوعة.

ويستقطب المعرض في هذه الدورة أكثر من 350 عارضاً من مختلف دول العالم، وذلك لتوفير أفضل الخيارات وأوسعها للمهتمين بالصقور وهواية الصيد.

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كما سيتضمن معرض الصقور والصيد مسرحاً ثقافياً تقام عليه أمسيات شعرية، وندوات، وورش عمل، بالإضافة إلى قسم مخصص للفن التشكيلي والعروض البصرية، وفعاليات ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة.

وحول أوقات العمل في المعرض، أوضح نادي الصقور أن استقبال الزائرين والزائرات سيبدأ عند الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام المعرض الخمسة.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي يقام ضمن فعاليات موسم الرياض.