السعودية | النقل السعودية توضح حقيقة فرض رسوم على استخدام الطرق

شكرا لقرائتكم النقل السعودية توضح حقيقة فرض رسوم على استخدام الطرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى المتحدث الرسمي لوزارة النقل، مستشار الوزير ياسر المسفر، ما تم تداوله في إحدى الصحف المحلية حول خبر اعتزام وزارة النقل فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من العام 2020، وتحديد قيمة الرسوم على استخدام الطرق، ونسب تصريحات كاذبة على لسان الوزير.

وأكد في بيان صحافي لوكالة الأنباء السعودية، مساء الخميس أن "موضوع رسوم الطرق لايزال قيد الدراسة لحين استكماله، وليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020"، وهو ما صرح به وزير النقل الدكتور نبيل العامودي في لقاء مع صحيفة "الشرق الأوسط" في أيلول/سبتمبر الماضي.

كما أوضح البيان أن "وزارة النقل تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر معلومات مغلوطة أو يسيء للوزارة وفق الأنظمة المرعية المعمول بها في المملكة".