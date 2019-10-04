سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 05 صفر1441 هـ الموافق04 اكتوبر 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،تصريحات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، وقوله إن ربط قطاع الصحة بنظام اللامركزية يعد إحدى أدوات تطويره، مشيرا إلى أن «الحوكمة كفيلة بإعادة الثقة في المجال الصحي، بتوافر الشفافية والنزاهة والفاعلية، والمساواة في تقديم الخدمات للمواطنين كافة.

وأشارت الصحف إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح مع قائد عام الجيش المشير حفتر فى الرجمة ببنغازى ، موضحة ان اللقاء يأتي في إطار التنسيق المُستمر بين القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب في القضايا السياسية والعسكرية الطارئة بالمشهد، كما تم الاطلاع على سير المعارك ومُجريات استعادة السيطرة على طرابلس.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية موضحة تصاعد حدة الإشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى 6 محاور جنوب العاصمة هى الطويشة والعزيزية وطرايق الخلاطات وطريق المطار نطقة المشروع، جامع الخلة.، موصحة سيطرة قوات الجيش على معسكر خمزة .

ونقلت الصحف تصريحات السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا ، وتأكيد دعم بلاده الكامل وتشجيعها للسلطات في ليبيا على مضاعفة جهودها ومواصلة تقديم الدعم المقدم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

وعرجت الصحف على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وصفه الوضع في ليبيا بـ«المعقد»، ورأى أن الخطوة الأولى لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد تتمثل في وقف الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع المسلح من قبل بعض الدول،وذلك من أجل الحد من تدفق أدوات العنف في المنطقة هناك في ليبيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.