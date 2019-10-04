اقتصادي / المؤشر الياباني ينخفض 0.12% في بداية التعامل في طوكيو



طوكيو 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس

انخفض المؤشر الياباني ألقياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وهبط المؤشر 0.12 في المئة إلى 21316.18 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 في المئة مسجلا 1564.68 نقطة.

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06:10ت م

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