، بعد التمديد للمدنيين.. "العقاري" لـ"الخليج 365": دعم العسكريين بـ140 ألفاً مستمر ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنه لم يحدد بتاريخ وعدد المستفيدين تجاوز 45 ألف عسكري من جميع القطاعات

أكد المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، لـ"الخليج 365"، أن مبادرة دعم العسكريين بقرض إضافي حسن قدره 140 ألف يضاف للقرض المدعوم البالغ قيمته 500 ألف؛ مستمر، ولم يحدد بتاريخ، موضحاً أن عدد الذين استفادوا من البرنامج وصل لأكثر من 45 ألف عسكري من جميع القطاعات ممن هم في الخدمة.

جاء توضيح "العصيمي" بعد أن سرت شائعات عن توجه الصندوق إلى إيقاف البرنامج نهاية العام الميلادي الحالي.

يشار إلى أن برنامج دعم العسكريين هو مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار، وبحد أقصى 140 ألف ريال، بالإضافة لتمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال.

وكان صندوق التنمية العقارية أوضح أنه تم تمديد القرض الحسن للمدنيين لمن أتم الخمسين عاماً ستة أشهر إضافية، مبيناً أن من استفاد من البرنامج بلغ 4000 مستفيد، والعدد مرشح للزيادة مع إضافة خيار البناء الذاتي ضمن الخيارات التي تتيح للمواطن تملك السكن.

وشهد شهر يوليو الماضي وصول عقود التمويل العقاري إلى رقم غير مسبوق في تاريخ البنوك السعودية وشركات التمويل، بتسجيلها 15961 عقداً بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.2 مليار ريال، بنسب زيادة 266% في عدد القروض، و189% في حجم التمويل على أساس سنوي.