ويسترن يونيون الرياض الفروع وأوقات الدوام .. تعرف عليها

نقدم كل مايخص ويسترن يونيون الرياض الفروع وأوقات الدوام فهى من أكبر شركات التحويلات البنكية على مستوى العالم، ويهتم بمتابعة كافة المعلومات عنها الأشخاص الذين لديهم تعاملات مالية خارجية أو داخلية لثقتهم فيها لكونها تتميز بالدقة والاحترافية في توصيل التحويل البنكي في أسرع وقت مما جعلها تحظي بشهرة وسمعة جيدة على مستوى العالم عمومًا وفي مدن السعودية خاصة بسبب انتشار فروعها بكل مكان.

ومن أبرز الخدمات التى تقدمها ويسترن يونيون الرياض تحويل الأموال من جميع الدول إلى الرياض والعكس، كما تمكنكم من تحويل الأموال عن طريق الجوال، فضلاً عن خدمات الدفع السريع، وتدعم عملاءها بخدمة من تحويل الأموال إلى حسابهم المصرفي، ويمكنكم قراءة هذا المقال لمعرفة مزيد من المعلومات عن ويسترن يونيون الرياض الفروع وأوقات الدوام.

فروع ويسترن يونيون في الرياض ٢٤ ساعة

تعمل طول أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة لتلبية خدماتهم دون انقطاع، وعناوينهم وطرق التواصل معهم على النحو التالي:

فرع ويسترن يونيون بحي الملك فهد : ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 9660114149700+، يوجد هذا الفرع بوسط الرياض.

فرع عُليا : ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 12920033663+.

فرع إرسال : ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 96612920033663+، ويوجد بحي عليا.

فرع إرسال: في مروج الرياض، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 966920033663+.

فرع إرسال: في منطقة وزارة الرياض، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 966920033663+.

فرع المدينة الطبية للملك فهد : في شارع الدباب، ورقم هاتفهم الخاص بالفرع 9660114013030+.

فروع ويسترن يونيون في الرياض 12 ساعة

تعمل فروع ويسترن يونيون في الرياض 12 ساعة دوام من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، طوال أيام الأسبوع، وعناوينها وأرقام التواصل معها على النحو التالي: