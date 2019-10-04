قال وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، إن مسألة الطرق الخاضعة للرسوم، هي فكرة رهن الدراسة من اللجنة الإشرافية المسؤولة عن قطاع النقل، نافيًّا فرض أي رسوم بهذا الشأن قبل العام 2020م.
وأضاف الوزير، في مداخلة لقناة «الإخبارية»، أن الفكرة التي ما زالت تحت الدراسة (..) حددنا لذلك من أربعة لستة طرق بعضها قائم، والآخر يحتاج إلى البناء، والأمر كله رهن الدراسة، من قبل اللجنة المعنية»، مؤكدًا أنه في حال الانتهاء من الدراسة تعرض الموافقة عليها من قبل الجهات العليا.
وشدد العامودي على أن الطرق الخاضعة للدراسة هي الطرق التي تحت إشراف وزارة النقل، مشيرًا إلى أهمية مشروع إنتاج الحافلات المحلية؛ لأن أهداف هيئة النقل هي تطوير النقل العام في المدن الرئيسة بالنقل بالحافلات والتي حال زيادتها في المملكة يجب التفكير بشكل جدي في توطين جزء من تلك الصناعة حتى يستفيد الاقتصاد المحلي، متابعًا: «إننا في طور الدراسة المبدئية لهذه الفكرة».
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل ينفي فرض رسوم على الطرق: فكرة لن تطبق قبل 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.