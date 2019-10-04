سياسي / الرئيس الروسي يلتقي نظيره الأذربيجاني



سوتشي 05 صفر 1441 هـ الموافق 04 أكتوبر 2019 م واس

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم نظيره الأذربيجاني الهام علييف ،وذلك على هامش منتدى فالداي للحوار الدولي .

وأفاد بيان الرئاسي للكرملين أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية .

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06:09ت م

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