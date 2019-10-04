سياسي / رئيس جنوب إفريقيا يلتقي نظيره النيجيري



كيب تاون 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 اكتوبر2019 م واس

التقى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، نظيره النيجيري محمدو بوخاري، الذي يزور جنوب إفريقيا حاليًا.

وعبر الرئيسان خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم، عن سعيهما إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين، ومحاربة عنف وكراهية الأجانب.

وأدان الرئيسان موجة العنف المعادي للأجانب، التي اجتاحت بعض أنحاء جنوب إفريقيا.

ودعا بخاري إلى تعزيز وتطبيق إجراءات الأمن الضرورية، لتجنب تكرار مثل هذه الأحداث.

وكانت جنوب إفريقيا قد أغلقت مؤخرًا سفارتها وقنصليتها في نيجيريا، وبررت ذلك بأنها تلقت تهديدًا بعمليات انتقامية هناك، كما أعادت نيجيريا نحو 600 من رعاياها بجنوب إفريقيا.

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05:43ت م

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