السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يحث علي اتخاذ المزيد من الإجراءات العاجلة بعد انطلاق حركة مكافحة تغير المناخ



الأمم المتحدة 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقال نشر على نطاق واسع يوم الخميس،انه عندما يتعلق الأمر بحالة الطوارئ المناخية، "أمامنا شوط طويل لنقطعه"، مؤكداً قلقه من التهديدات التي يفرضها الاحترار العالمي، ما لم يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات العاجلة.

وفي مقالته الافتتاحية، التي نشرتها أكثر من 170 وسيلة إعلامية، أشار إلى أن "ملايين الناس، شبابا ونساء ورجالا، تجمعوا في جميع أرجاء العالم عشيةَ قمة العمل المناخي التي عقدتها الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر، وخاطبوا قادة العالم بالقول "لقد أخلفتم الوعد".

وقال غوتيريش إنه سيعمل على أن تفي البلدان والقطاع الخاص والسلطات المحلية بالتزاماتها ابتداء من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ الذي سيعقد في ديسمبر بسانتياغو، شيلي، مؤكدا أن "تغير المناخ هو القضية الحاسمة في عصرنا".

//أنتهي//

05:31ت م

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