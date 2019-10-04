السعودية اليوم / الولايات المتحدة تدعم مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان



واشنطن 04 صفر 1441 هـ الموافق 03 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق تعاوني ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الخميس، ان الادارة الأمريكية تدعو جميع الأطراف إلى بذل جهود تتسم بحسن النية للتوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الجميع لتحقيق الازدهار والتنمية الاقتصادية، بالاضافة الي احترام دول وادي النيل لبعضهم البعض فيما يخص حقهم من المياه.

//أنتهي//

05:31ت م

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