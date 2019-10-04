شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: حديث إيران عن تهدئة في اليمن متاجرة رخيصة والان مع التفاصيل

قال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، الجمعة، إن حديث النظام الإيراني عن تهدئة في اليمن وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصة.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، أن النظام الإيراني هو المتسبب في إشعال الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها.

وتابع نائب وزير الدفاع السعودي، أن النظام الإيراني يسعى لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمة على اليمنيين تهرباً من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة أخرى يقلل من قيمتهم بالحديث نيابة عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة.

وأشار الأمير خالد بن سلمان إلى أن وزير خارجية النظام الإيراني حمل مسؤولية الهجمات على أرامكو لليمنيين بشكل جبان دون أي اعتبار لأمنها.