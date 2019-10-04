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النقل تكشف حقيقة فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق

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2019-10-04

النقل تكشف حقيقة فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق

متابعات الخليج 365 - واس

نفى المتحدث الرسمي لوزارة النقل مستشار معالي الوزير ياسر بن عبدالعزيز المسفر، ما تم تداوله من أحد الصحف المحلية حول خبر اعتزام وزارة النقل فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من العام 2020م، وتحديد قيمة الرسوم على استخدام الطرق، ونسب تصريحات مكذوبة على لسان معالي الوزير.

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وأكد في بيان صحافي أن موضوع رسوم الطرق لايزال قيد الدراسة لحين استكماله وليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020، وذلك ما صرح به معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي.

وتحتفظ وزارة النقل في حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة أو يسيء للوزارة وفق للأنظمة المرعية المعمول بها في المملكة .




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